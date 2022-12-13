Описан сценарий военного конфликта между КНР и Тайванем

Китаист Кашин назвал военный конфликт между КНР и Тайванем вероятным в ближайшие годы

Китай либо принял решение о том, что проблема Тайваня будет решена военным путем, либо близок к принятию этого решения, считает китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он описал возможный сценарий начала боевых действий в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны Тайваня заявили о приближении к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

Военный конфликт вероятен в течение ближайших нескольких лет, есть реальная угроза войны в Тайваньском проливе, и эта война будет, конечно, колоссальным потрясением, прежде всего, для всей мировой экономики и для политики тоже Василий Кашин китаист

Цели военных учений КНР вокруг Тайваня

Регулярные массовые полеты китайской боевой авиации вокруг Тайваня, часто совмещенные с маневрами боевых кораблей — это постоянная практика, отметил Кашин. При чем она стала особенно частой после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Политолог назвал три цели, которые в КНР преследуют такими действиями.

«Во-первых, постоянные маневры такого рода заставляют тайваньские вооруженные силы каждый раз реагировать, поднимая в воздух боевую авиацию, поднимая части по тревоге, выводя в море корабли. Учитывая подавляющее превосходство китайских вооруженных сил над тайваньскими в численности, это приводит к постепенному истощению ресурсов тайваньских вооруженных сил, износу техники, усталости личного состава и, как следствие, снижению боевой готовности и бдительности», — рассказал китаист.

Во-вторых, поддержание такой динамики активности в тайваньском проливе на протяжении длительного времени позволит в будущем замаскировать начало реальной атаки на остров, убежден он. «Противник до последнего не будет знать, это очередные демонстрационные действия или это уже начало реального удара», — уточнил Кашин.

В-третьих, по словам политолога, это демонстрация недовольства Китая ростом сепаратистских тенденций в тайваньской политике, демонстрация недовольства Китая тем, как себя ведут США в тайваньском вопросе.

Как Китай может начать вооруженный конфликт

Судя по истории, при подобных затяжных кризисах КНР очень долго выжидает, обратил внимание Кашин. Период высокой напряженности может поддерживаться годами, и дальше, в благоприятный момент, может быть нанесен удар.

В качестве исторического примера политолог привел конфликт между Китаем и Индией в конце 50-х — начале 60-х годов. Напряженность, мелкие стычки на границе с Индией из-за территориальных споров продолжались годами, но затем китайцы, тщательно подготовившись, нанесли по индийской армии сокрушительный удар.

Нанесение этого удара происходило в 62 году одновременно с развертыванием Карибского кризиса, то есть как раз в момент, когда Советский Союз и США находились на грани войны, и им было, в общем-то, не до вмешательства в эту войну. Это пример того, как это может быть. Момент может быть выбран такой, когда, например, с точки зрения Китая, США менее всего будут готовы отреагировать на их действия Василий Кашин китаист

Другой путь

По словам политолога, есть и другой путь разрешения тайваньского вопроса, невоенный. Так, формально Китай до сих пор заявляет о приоритете мирной стратегии воссоединения путем распространения на Тайвань концепции «Одна страна, две системы». В рамках этой концепции Тайвань должен при мирном воссоединении с Китаем получить широчайшую автономию, вплоть до возможности содержания отдельных вооруженных сил и силовых структур.

«Достигнуть этой цели китайцы собирались за счет развития экономических, культурных, образовательных и всех прочих связей с островом, постепенного заключения соглашений об интеграции в этих сферах, сближения уровней экономического развития и затем уже плавного процесса признания Тайванем суверенитета властей КНР», — пояснил китаист.

Однако если экономические связи острова с материком действительно достигли высокого уровня, то с точки зрения политики Тайвань пошел в другом направлении. В частности, в настоящее время на Тайване отсутствуют крупные партии, которые бы открыто выступали за воссоединение с КНР. Поэтому вероятность этого сценария крайне невысока, убежден он.

Политолог напомнил, что у китайцев есть закон о борьбе с сепаратизмом 2005 года, где сказано, что если будут исчерпаны возможности для мирного воссоединения, то правительство КНР должно принять меры для воссоединения немирными средствами. «Вот такая и может возникнуть перспектива, потому что политически ни один китайский лидер не сможет допустить окончательно уход Тайваня и превращения его в независимую республику», — подытожил китаист.

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву сообщил, что с 2020 года количество вторжений боевых самолетов в зону обороны острова увеличилось в пять раз и китайская военная угроза становится более серьезной. Он также заявил, что Китай готовит новые предлоги для отработки будущей атаки на Тайвань после массовых военных учений.