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19:05, 13 декабря 2022Мир

В МИД России оценили прошедшие в Стамбуле консультации с США

Замглавы МИД РФ Рябков: консультации с США в Стамбуле были полезными, но трудными
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил консультации с США, прошедшие в Стамбуле. По его словам, Москва и Вашингтон достигли минимального прогресса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален и, по большому счету, он по второстепенным вопросам», — заявил он и уточнил, что дипломатам не удалось продвинуться по главным вопросам, касающимся работы заграничных учреждений, выдачи виз и ротации сотрудников.

При этом Рябков заметил, что подобные контакты между двумя странами будут продолжаться. «Конкретных сроков, дат, тем более, договоренностей по месту пока мы не имеем. Пока преждевременно, это все уже будет, естественно, в будущем году», — заключил замглавы МИД РФ.

9 декабря Рябков рассказал, что в Стамбуле состоялась встреча дипломатов США и России по вопросам нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. Тогда он подчеркнул, что данное мероприятие не следует рассматривать как политический сигнал о возобновлении диалога с Вашингтоном по крупным вопросам.

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Варвара Кошечкина
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