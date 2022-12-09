Рябков рассказал о встрече дипломатов США и России по «вопросам-раздражителям»

Замглавы МИД Рябков: в Стамбуле проходит встреча России и США по «вопросам-раздражителям»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в Стамбуле проходит встреча дипломатов США и России по вопросам работы посольств и раздражителям в двусторонних отношениях. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Рябкова, диалог состоялся на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что это мероприятие не следует рассматривать как политический сигнал о возобновлении диалога с Вашингтоном по крупным вопросам.