В МИД России заявили о диалоге с США по принципу «око за око»

Рябков заявил, что при диалоге с США Россия действует по принципу «око за око»

В отношениях с Вашингтоном Москва придерживается принципа «око за око», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом он сказал в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений — не наша тактика и не наш стиль. Вместе с тем при выстраивании диалога с США в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности. То есть действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично», — объяснил замглавы ведомства.

Ранее стало известно существенное различие между политикой Вашингтона и Москвы. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва, в отличие от Вашингтона, не размещает ядерное оружие в других странах.