Посол назвал существенное различие между США и Россией

Посол в США: в отличие от Вашингтона, Москва не размещает ядерное оружие в других странах

Действия Москвы и Вашингтона в ядерной сфере существенно различаются. Посол России в США Анатолий Антонов назвал главное отличие ядерной политики двух стран, его слова приводит Newsweek.

«Мы не размещаем — как это делают США — наше ядерное оружие на территории государств, не обладающих ядерным оружием», — сказал он.

По его словам, Москва не обучает вооруженные силы других стран применению ядерного оружия и не теряет контроль над ним.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва осознают ответственность, которая возникает при обладании ядерным оружием. «Своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется», — добавил он.