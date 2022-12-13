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06:59, 13 декабря 2022Россия

Пушилин заявил об атаках Киева на Краснолиманском направлении

Пушилин заявил о попытках Киева контратаковать на Краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о контратаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин признал, что ситуация на данном участке остается сложной, атаки Киева не всегда позволяют российским войскам продвинуться вперед.

При этом подразделения России удерживают все позиции, отметил он.

В интервью РИА Новости Пушилин также рассказал о продвижении на Угледарском, Марьинском и других направлениях. «Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы», — сказал, подчеркнув, что «каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов».

Марина Совина
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