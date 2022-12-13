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10:46, 13 декабря 2022Путешествия

Азиатская страна закрыла свое небо для крупнейшей российской авиакомпании

Лаос закрыл свое небо для самолетов «Аэрофлота»

Фото: Unsplash

Лаос закрыл свое небо для пролетов воздушных судов российской авиакомпании «Аэрофлот» — запрет скажется на удлинении времени пути пассажиров, следующих в Таиланд. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как прокомментировали в пресс-службе крупнейшей российской авиакомпании, авиационные власти азиатской страны, несмотря на имеющиеся договоренности о пролете самолетов «Аэрофлота» над территорией Лаоса, в настоящее время не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией.

Источник АТОР заметил, что не на всех рейсах «Аэрофлота», выполняющих полеты из городов Сибири и Дальнего Востока в Бангкок и на Пхукет, задействованы Airbus A330 и дальнемагистральные Boeing 777-300. «Рейсы, которые выполняются на Boeing 737-800, будут вынуждены по пути в Таиланд останавливаться на дозаправку. А если полетит Airbus A330, то заправки не понадобится. Самолет будет облетать Лаос через Мьянму», — объяснил эксперт.

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Отмечается, что среднее время в полете увеличивается на два часа. Например, продолжительность рейса Владивосток — Бангкок с остановкой в Иркутске составит 10 часов вместо восьми.

Ранее в декабре сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты Таиланда и Индии. Так, авиаперевозчик выразил готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю, а также запустить дополнительные рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга.

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Дарья Рыбак
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