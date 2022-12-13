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00:42, 13 декабря 2022Мир

Неизвестный напал с топором на прохожих и попытался зарубить себя

Reuters: 4 человека ранены в результате нападения с топором на супермаркет Lidl во Франции

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Три человека были ранены в результате нападения с топором на супермаркет Lidl в Жомоне на севере Франции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную газету La Voix du Nord.

Двое были серьезно ранены, еще один человек получил менее тяжелые травмы. Позже нападавший обратил ударил топором и себя и также был серьезно ранен.

Все пострадавшие, включая преступника, госпитализированы. Мотивы нападения пока неизвестны.

Ранее в Ростове-на-Дону студентка вооружилась топором из пожарного щитка и напала с топором на преподавательницу и бывшую подругу. Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции.

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Марина Совина
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