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08:30, 13 декабря 2022Забота о себе

Названа идеальная поза для мягкого секса

Секс-блогер Изабель Урен назвала позу лотоса идеальной для мягкого секса

Фото: unsplash

Поза лотоса является идеальной для мягкого, нежного и «ленивого» секса, рассказала секс-блогер Изабель Урен. Она назвала изданию Metro преимущества данной позиции перед другими.

В позе лотоса женщина сидит лицом к партнеру, скрестив ноги у него за спиной, пояснила Урен. Она добавила, что эта поза создает максимально интимную атмосферу, позволяет партнерам любоваться друг другом и ощущать чувственные прикосновения.

Поза лотоса отлично подходит для долгих и медленных занятий сексом, как с вагинальным, так и с анальным проникновением

Изабель Уренсекс-блогер

Для того чтобы правильно принять позу, мужчина должен сидеть, свободно скрестив ноги. Затем женщина садится на колени, и оба партнера обхватывают друг друга ногами и руками. В этом положении движение происходит не за счет толчков, а за счет раскачивания вперед и назад, рассказала секс-блогер.

Однако эта поза может не подойти людям с сильной разницей в росте, весе и уровне подвижности, предупредила Урен. Находящийся снизу мужчина, как правило, должен быть сильным и готовым поддерживать женщину во время полового акта. Для этого также можно использовать подушки под ягодицами или коленями.

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Как только партнеры освоят азы позы лотоса, они могут сделать ее более разнообразной, отметила Урен. Для этого можно руками ласкать и исследовать тела друг друга. Женщина может длинными и мягкими движениями проводить ногтями по спине избранника или массировать кожу головы.

В позе лотоса, опираясь на руки и откинувшись назад, можно регулировать и угол проникновения. Чтобы эта позиция стала более удобной и интимной, за спиной партнерши можно соорудить гнездышко из подушек.

«Максимально используйте положение лицом к лицу, чувственно целуя его в шею или шепча ему на ухо. Мужчина же в это время может ласкать грудь», — подвела итог секс-блогер.

Ранее сексолог Ярослав Павлов рассказал об опасности отказа от секса после 60 лет. Он предупредил, что отсутствие интимной близости ускоряет старение организма.

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Алиса Дмитриева
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