Лидеры России создали проект в помощь системе образования на новых территориях

Участники конкурса «Лидеры России» помогут системе образования на новых территориях

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — создали проект восстановления системы образования на территориях, освобожденных в ходе СВО. Частично он уже реализуется в Запорожской и Херсонской областях. Один из членов проектной команды — школьный учитель из Краснодарского края, отец восьмерых детей Дмитрий Богомолов перешел работать в министерство образования и науки Херсонской области, поступил в Херсонский госуниверситет на юридический факультет и подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры возрождения».

Участники конкурса «Лидеры России» создали общественный проект, направленный на восстановление системы образования на территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции. В документе проработаны методические, правовые, кадровые и материально-технические вопросы. Некоторые инициативы уже внедрены в Запорожской области, а ряд положений включен в проект программы развития образования Херсонской области. Об этом сообщил участник трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», главный специалист министерства образования и науки Херсонской области Дмитрий Богомолов.

«Работу над проектом мы начали в мае 2022 года. Сразу решили, что не имеет смысла вносить изменения в ранее действующую на этих территориях систему образования, а стоит выстроить ее заново, так будет менее болезненно и более эффективно. Мы опирались на современные российские разработки и использовали опыт предыдущих поколений. Так, например, в воспитательной деятельности отдали предпочтение консервативному подходу, что важно для возрождения традиционных ценностей, а в обучающих программах объединили классические и прогрессивные методы»,—– пояснил Дмитрий Богомолов.

История проекта началась с обращения финалиста трека «Государственное управление» офицера Росгвардии Константина Ю. к коллегам по конкурсу с просьбой помочь в восстановлении системы образования города Энергодара, освобожденного в феврале 2022 года Вооруженными силами РФ.

«Мы сразу откликнулись и под руководством Константина стали помогать представителям администрации и общественникам. Первоначально наш проект был ориентирован только на Энергодар, но позже мы адаптировали его для других освобожденных территорий. В процессе работы среди нас выделилась команда, готовая работать в новых регионах России. Это Елена Помазанова, Жанна Бородаева, Александр Никоненко, Андрей Семенихин, Сергей Сысоев... Многие планируют переезд на новые территории и участвуют в конкурсе «Лидеры возрождения», — рассказал Дмитрий Богомолов.

Некоторые предложения «Лидеров России» также использует в работе министерство образования и науки Херсонской области, например, в части создания бюджетных учреждений, внедрения дистанционных технологий, включения в учебный процесс патриотического воспитания и начальной военной подготовки.

«Полноценное развитие системы образования пока затруднено, а по некоторым позициям невозможно, так как часть области находится под контролем ВСУ, — отметил Дмитрий Богомолов. — Сейчас главная задача — восстановить в школах объективное обучение детей истории, литературе, русскому языку, а в учреждениях высшего и среднего профессионального образования — организовать подготовку кадров. Это сложно, но мы это решим. Постепенно в мягком образовательном климате, который Россия создает на своих новых территориях, сможем добиться результатов. И они уже есть. Запуск школ 1 сентября, референдум и последующее вхождение четырех новых субъектов в состав России — это все наши дни победы».

Временно правительство Херсонской области эвакуировано из Херсона в Геническ, и министерство образования сейчас располагается в здании одной из школ. Сотрудники обустраиваются, налаживают быт и продолжают работать.

«До эвакуации зоной моей ответственности было общее образование в Херсоне. В нынешней ситуации занимаюсь решением вопросов по всем школам и дошкольным учреждениям. К обычному кругу задач добавились вопросы организации дистанционного обучения детей и обеспечения работы сотрудников в эвакуации», — уточнил Дмитрий Богомолов.

Решение о переезде из Краснодарского края в Херсонскую область многодетная семья 48-летнего Дмитрия Богомолова приняла весной 2022 года. Первая поездка участника «Лидеров России» в регион планировалась с ознакомительной целью, но планы пришлось изменить.

«Летом во время отпуска я решил съездить в Херсон, чтобы познакомиться с сотрудниками администрации и определиться с работой. Ехал, так сказать, на разведку. Но все пошло не по плану. К работе пришлось приступать немедленно, минимальным набором вещей обзавелся на месте, а за зимними вещами и оригиналами документов планирую съездить на новогодних каникулах. В сложившихся обстоятельствах срок переезда семьи назвать сложно, но мы уверены, это лишь вопрос времени», — считает он.

На Кубани Дмитрий Богомолов работал школьным учителем в станице Хамкетинской, где преподавал разные дисциплины — от обществознания, истории и географии до физики, химии и информатики. Как отец восьмерых детей и представитель династии педагогов, он посчитал своим долгом участвовать в возрождении образования на новых территориях: «Моя семья на протяжении нескольких поколений связана с образованием. Прадед, будучи священником, открывал школы и училища в Челябинской области и Башкортостане. Дед прошел путь от учителя до заведующего районо. Мама всю жизнь преподавала историю и физику в школе и была завучем. Сейчас мне представилась возможность с чистого листа создавать систему образования на освобожденных территориях России, этого я не мог упустить».

