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01:49, 13 декабря 2022Мир

Маск назвал причину блокировки аккаунта Трампа в Twitter

Маск заявил, что аккаунт Трампа в Twitter в 2021 году заблокировали из-за давления

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск назвал причину блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter в 2021 году. Об этом он написал в соцсети.

«Под давлением сотен сотрудников-активистов Twitter заблокировал Трампа», — подчеркнул миллиардер.

При этом сами сотрудники соцсети признали, что экс-лидер США не нарушал никаких правил.

В конце ноября Twitter разблокировал аккаунт Трампа. К моменту бессрочной заморозки, произошедшей 8 января 2021 года, у страницы @realDonaldTrump было порядка 90 миллионов фолловеров.

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