Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:00, 13 декабря 2022Среда обитания

Определены мегаполисы России с подешевевшими новостройками

«ЦИАН»: новостройки больше всего подешевели в Новосибирске, Екатеринбурге и Омске

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С начала октября к середине декабря 2022 года среди мегаполисов России новостройки больше всего подешевели в Новосибирске, Екатеринбурге и Омске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты определили, что в четвертом квартале Новосибирск оказался лидером по снижению цен на новые дома — стоимость квадратного метра уменьшилась на 4,1 процента до 124,5 тысячи рублей. Вторую строчку занял Екатеринбург со снижением на 2,6 процента. Топ-3 списка замкнул Омск, где отрицательная динамика достигла 2,4 процента. Ниже расположились Санкт-Петербург и Москва, где новостройки подешевели на 1,6 процента и 0,9 процента соответственно.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

При этом в указанный период в некоторых городах стоимость квадратного метра увеличилась. Наибольший рост зафиксировали в Самаре — на 12,3 процента. Ниже в списке расположились Ростов-на-Дону и Красноярск, где динамика достигла пяти процентов и 4,2 процента соответственно.

Ранее в компании Est-a-Tet определили, что с января по ноябрь 2022 года среди административных округов старой Москвы жилье в новостройках больше всего подорожало в Восточном АО. В среднем за указанный период квадратный метр в новостройке стал стоить больше на 9,9 процента.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Армения призвала ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре
Гейджи оправдался за поездку в Чечню
86-летняя бодибилдерша раскрыла секреты питания
Xiaomi обвинили в копировании Apple
Популярный азиатский город смягчил ограничения для россиян
В Херсоне назвали организаторов покушения на замглавы администрации Булюка
Определены мегаполисы России с подешевевшими новостройками
Названа дата послания Путина Федеральному собранию
Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.