Россиян лишат призов в розыгрыше самого популярного YouTube-блогера

Блогер MrBeast и Epic Games запретят россиянам получать призы в соревнованиях по Fortnite

Самый популярный YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, совместно с компанией Epic Games организовал соревнования по игре в Fortnite с призом в размере одного миллиона долларов США. Однако правила конкурса свидетельствуют, что россиян лишили возможности получить денежный приз за победу в розыгрыше.

«Если вы проживаете в Турции или России, вы соглашаетесь (если вы несовершеннолетний, согласие дает ваш родитель или законный опекун), что вы не можете получить денежные призы по итогам события или претендовать на них», — говорится в правилах конкурса.

Россия и Турция в правилах указаны как «регионы, в которых нельзя получить призы». Согласно правилам, если участник соревнования из России наберет больше всех очков и займет первое место, то не сможет получить главный приз в размере одного миллиона долларов. В таком случае деньги достанутся игроку, который занял второе место, если он не будет проживать в России или Турции.

В 2021 году MrBeast провел более двух суток в закопанном гробу. Мужчина «похоронил себя заживо», чтобы записать ролик из-под земли и повеселить подписчиков.