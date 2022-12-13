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20:54, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян лишат призов в розыгрыше самого популярного YouTube-блогера

Блогер MrBeast и Epic Games запретят россиянам получать призы в соревнованиях по Fortnite

Фото: @mrbeast

Самый популярный YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, совместно с компанией Epic Games организовал соревнования по игре в Fortnite с призом в размере одного миллиона долларов США. Однако правила конкурса свидетельствуют, что россиян лишили возможности получить денежный приз за победу в розыгрыше.

«Если вы проживаете в Турции или России, вы соглашаетесь (если вы несовершеннолетний, согласие дает ваш родитель или законный опекун), что вы не можете получить денежные призы по итогам события или претендовать на них», — говорится в правилах конкурса.

Россия и Турция в правилах указаны как «регионы, в которых нельзя получить призы». Согласно правилам, если участник соревнования из России наберет больше всех очков и займет первое место, то не сможет получить главный приз в размере одного миллиона долларов. В таком случае деньги достанутся игроку, который занял второе место, если он не будет проживать в России или Турции.

В 2021 году MrBeast провел более двух суток в закопанном гробу. Мужчина «похоронил себя заживо», чтобы записать ролик из-под земли и повеселить подписчиков.

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Денис Савосин
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