Популярный блогер «похоронил себя заживо» ради подписчиков

Популярный американский блогер MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон), провел более двух суток в закопанном гробу. Мужчина «похоронил себя заживо», чтобы записать ролик из-под земли и повеселить подписчиков. Ролик доступен на его канале на YouTube.

В начале видео MrBeast рассказал зрителям, что сильно взволнован. Он также показал, что подготовился к долгому пребыванию под землей: мужчина взял с собой воду, еду и несколько пустых бутылок, чтобы справлять в них нужду.

Друзья блогера подчеркнули, что ему не угрожают никакие опасности: гроб оборудован системой вентиляции, а за состоянием мужчины удаленно наблюдают профессиональные медики. К тому же MrBeast регулярно общался с друзьями по рации.

Спустя 30 часов пребывания под землей Дональдсон начал жаловаться на первые проблемы. «У меня болит спина, я начинаю чувствовать клаустрофобию, мне скучно, я плохо пахну», — говорил мужчина. Однако он не мог вылезти раньше времени, потому что в этом случае его ждало бы наказание в виде удара электрошокером от друзей.

В конце концов блогеру удалось провести 50 часов под землей, после чего друзья выкопали его с помощью трактора. Дональдсон был настолько рад этому событию, что не смог сдержать слезы и расплакался на камеру.