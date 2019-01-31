Юный геймер в прямом эфире разбил компьютер в попытке выручить денег и прогадал

Стример под ником rogue07 в Twitch в прямом эфире утопил и сломал собственный компьютер после того, как незнакомец в чате пообещал мальчику деньги взамен на уничтожение техники. Об этом сообщает The DailyDot.

В комментариях знаменитый YouTube-блогер MrBeast пообещал юному стримеру пять тысяч долларов на новый компьютер, если старый будет полностью уничтожен. Мальчик согласился и привлек к действию своих братьев и сестер. Вместе они утопили устройство в ванной, а затем разбили его с помощью мачете и бейсбольной биты.

Мнение пользователей Reddit по этому инциденту разделилось. Часть юзеров сделала вывод, что предложение и денежная компенсация оказались фейковыми. Они сослались на то, что мальчик больше не выходил в эфир, а гость стрима обманул его. Другая часть комментаторов предположила, что этот случай – афера. Человек под ником MrBeast, по их мнению, – это отец мальчика, а инцидент задумывался для того, чтобы заменить старый компьютер новым с помощью доверчивых пользователей.

На данный момент стрим с уничтожением компьютера недоступен, как и остальные видео rogue07.

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