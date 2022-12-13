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09:28, 13 декабря 2022Россия

Путин наградил предотвратившую стрельбу в детском саду инструктора

Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора детсада Стус, остановившую девушку с ружьем

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора по физкультуре Наталью Стус, предотвратившую стрельбу в детском саду № 31 в Красноярске в марте прошлого года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что сотрудница вместе с двумя коллегами смогла остановить вооруженную девушку, которая проникла в учреждение во время тихого часа. Они накинулись на злоумышленницу и повалили на пол. При этом Стус удерживала ее до прибытия полицейских.

Медали «За отвагу» также получили воспитательницы Евгения Толстая и Ирина Шабанова.

По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Марина Совина
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