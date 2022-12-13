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19:01, 13 декабря 2022Мир

В НАТО признали дефицит вооружений из-за Украины

Постпред США Смит: конфликт на Украине вызвал дефицит вооружений и боеприпасов в НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны-участницы НАТО столкнулись с серьезным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за масштабной военной помощи Украине. Серьезную нехватку вооружения и снарядов признала постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит, сообщает РИА Новости.

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу», — признала постпред.

По ее словам, сейчас западным военно-промышленным комплексом (ВПК) предпринимаются попытки возобновить и наладить производство вооружений под гарантии обязательной востребованности, которая вызвана конфликтом на Украине.

Ранее обозреватель издания Foreign Policy Джейк Дойч из США заявил, что уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре — регионе на границе Польши с Литвой — мешает Вашингтону наращивать поставки оружия Киеву. По мнению чиновников Пентагона, в случае полномасштабного конфликта с Россией именно этот участок станет самым уязвимым местом в обороне альянса.

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Виктория Кондратьева
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