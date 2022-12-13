Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 13 декабря 2022Россия

Путин назначил главу движения детей и молодежи

Президент Путин назначил замминистра науки Гурова главой движения детей и молодежи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров назначен председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Григорий Гуров с 2021 года занимал должность заместителя главы Министерства науки и высшего образования России.

Ранее председатель комитета Госдумы Артем Метелев сообщил, что работа с молодежью получает колоссальную поддержку от государства. По его словам, дирекцию движения в каждом регионе и муниципалитетах планируется финансировать из федерального бюджета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Курс евро вырос
Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу
Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом
СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров
В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии
В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.