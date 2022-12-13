Путин назначил главу движения детей и молодежи

Президент Путин назначил замминистра науки Гурова главой движения детей и молодежи

Заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров назначен председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Григорий Гуров с 2021 года занимал должность заместителя главы Министерства науки и высшего образования России.

Ранее председатель комитета Госдумы Артем Метелев сообщил, что работа с молодежью получает колоссальную поддержку от государства. По его словам, дирекцию движения в каждом регионе и муниципалитетах планируется финансировать из федерального бюджета.