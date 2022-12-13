Власти Одесской области призвали промышленность работать ночью на фоне отключений света

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал предприятия промышленности работать ночью на фоне происходящих отключений света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения [света]. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время», — заявил Братчук. По его словам, указанный режим работы поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света жителям региона. Представитель властей отметил, что это сохранит рабочие места, а также поддержит экономику.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свыше 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света. Он назвал ситуацию в регионе очень тяжелой. Украинский лидер уточнил, что к электроснабжению подключена только критическая инфраструктура области.

Ранее в Одессе граждане перекрыли автомобильное движение на улице. Жители жаловались на отсутствие электроэнергии в течение пяти дней из-за сгоревшего щитового кабеля. Как они утверждали, власти города «присылают к ним пьяных электриков».

