Власти Одесской области призвали промышленность работать ночью
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал предприятия промышленности работать ночью на фоне происходящих отключений света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения [света]. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время», — заявил Братчук. По его словам, указанный режим работы поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света жителям региона. Представитель властей отметил, что это сохранит рабочие места, а также поддержит экономику.
10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свыше 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света. Он назвал ситуацию в регионе очень тяжелой. Украинский лидер уточнил, что к электроснабжению подключена только критическая инфраструктура области.
Ранее в Одессе граждане перекрыли автомобильное движение на улице. Жители жаловались на отсутствие электроэнергии в течение пяти дней из-за сгоревшего щитового кабеля. Как они утверждали, власти города «присылают к ним пьяных электриков».