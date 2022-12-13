Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 13 декабря 2022Бывший СССР

Власти Одесской области призвали промышленность работать ночью

Власти Одесской области призвали промышленность работать ночью на фоне отключений света

Фото: Shutterstock

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал предприятия промышленности работать ночью на фоне происходящих отключений света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В городе и области продолжаются аварийные экстренные отключения [света]. В очередной раз областная военная администрация обращается к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время», — заявил Братчук. По его словам, указанный режим работы поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света жителям региона. Представитель властей отметил, что это сохранит рабочие места, а также поддержит экономику.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свыше 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света. Он назвал ситуацию в регионе очень тяжелой. Украинский лидер уточнил, что к электроснабжению подключена только критическая инфраструктура области.

Ранее в Одессе граждане перекрыли автомобильное движение на улице. Жители жаловались на отсутствие электроэнергии в течение пяти дней из-за сгоревшего щитового кабеля. Как они утверждали, власти города «присылают к ним пьяных электриков».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия прочного мира на Украине
Леопард растерзал семилетнего мальчика на глазах у сестры
Участнику Rage Against the Machine Коммерфорду диагностировали рак простаты
Популярная актриса вернула в моду еще один тренд из 2000-х
Четверых грабителей посадили за разбойное нападение на семью россиян
Канье Уэст создал Telegram-канал
Российская школьница впала в кому из-за отравления лекарствами
Полковник сообщил об окружении силами России города в ДНР
Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Глава российского региона рассказал о ночном обстреле со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.