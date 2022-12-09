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01:52, 9 декабря 2022Бывший СССР

Одесситы перекрыли улицу из-за отсутствия света и пьяных электриков

Жители Одессы перекрыли автомобильное движение из-за отсутствия света и пьяных электриков

Фото: Unsplash

Жители одного из районов Одессы перекрыли автомобильное движение на улице. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Граждане жалуются, что у них уже пять дней нет электричества из-за сгоревшего щитового кабеля. При этом, отмечают одесситы, городские власти «присылают к ним пьяных электриков».

7 декабря в Одесской области начался переход от экстренных отключений света к аварийным. Представитель украинской администрации региона Сергей Братчук уточнил, что в городе пока не будет работать электротранспорт.

Ранее сообщалось, что в Одессе и большинстве общин Одесской области пропало электричество после ракетных ударов по энергосистеме региона. Уточнялось, что началась работа над возобновлением электроснабжения.

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Марина Совина
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