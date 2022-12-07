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09:28, 7 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области начали переход от экстренных отключений света к аварийным

Власти Одесской области: начался переход от экстренных отключений света к аварийным

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одесской области начался переход от экстренных отключений света к аварийным. Об этом заявил представитель украинской администрации региона Сергей Братчук, передает РИА Новости.

«В регионе происходит переход от экстренных к аварийным», — утверждает он. Братчук уточнил, что в Одессе не работает электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии. Как сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», экстренные отключения света действуют в Днепропетровске, а в Киеве — аварийные.

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Кристина Есикова
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