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09:54, 13 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о перестрелке между позициями ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о перестрелке между позициями ВСУ в районе Кременной

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили артиллерийскую и стрелковую перестрелку между своими позициями в районе Кременной. Об этом рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко допустил, что причиной могли стать проблемы со связью, либо «выяснение отношений» между иностранными наемниками и украинскими военными.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил об уклонении от приказов командования в рядах ВСУ. По его словам, украинские военные намеренно списывают поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».

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Алевтина Запольская
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