Экс-глава ЦРУ назвал цель Украины в борьбе США и России

Экс-глава ЦРУ Петреус назвал помощь Украине в сдерживании России основной целью США

США должны сделать все возможное для поддержки Украины и усиления возможностей украинской армии по сдерживанию Москвы. Основную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гибридной борьбе России и США назвал экс-глава ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус, сообщает Fox News.

«Мы должны быть уверены, что [посредством военной и технологической помощи] трансформируем весь [украинский] театр военных действий и возможности ВСУ, чтобы убедиться, что они смогут усилить сдерживание [России]», — заявил бывший директор ЦРУ.

Он отметил, что несмотря на неудачи войск Коалиции в Афганистане поддержка Украины стала для США свидетельством лидерства США на мировой арене. Петреус напомнил, что Вашингтон за 2022 год уже предоставил Киеву более 19 миллиардов долларов в виде военной и 13 миллиардов долларов в виде экономической помощи.

Ранее Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал оказанное Вашингтоном давление на Россию беспрецедентным и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат придерживаться этого направления внешней политики.