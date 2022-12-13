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10:03, 13 декабря 2022Моя страна

Приморцы встретили тигра на дороге и сняли его на видео

Россияне встретили амурского тигра в Шкотовском районе Приморского края и сняли на видео

Приморцы встретили амурского тигра на дороге в Шкотовском районе и сняли животное на видео. Кадры публикует центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

Тигр шел по дороге, но, заметив подъезжающую машину, убежал в кусты.

«Он в сторону деревни метит. Вон он испугался нас и опять в ту же сторону. А так метит в сторону деревни», — прокомментировал автор видео.

Специалисты Охотнадзора держат ситуацию на контроле. В центре «Амурский тигр» сообщили, что хищник все же не направился к населенному пункту.

Ранее в Приморье спасли истощенного медвежонка, которого нашли на помойке в Еврейской автономной области. В центре спасения и реабилитации диких животных «Тигр» рассказали, что медвежонка кормят раз в день, порция пищи составляет около восьми килограммов. За 11 дней животное набрало 19 килограммов.

Алина Гончарова
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