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21:49, 13 декабря 2022Мир

МАГАТЭ пообещало постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обеспечить постоянное присутствие экспертов на украинских АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что агентство обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех атомных электростанциях Украины, сообщается на сайте МАГАТЭ.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны», — сказано в сообщении.

Гросси отметил, что ему удалось договориться с властями Украины о расширении роли агентства в обеспечении ядерной безопасности на территории государства. Также он указал на прогресс в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось успеха в выводе тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС. По его словам, теперь сторонам предстоит обсудить практические аспекты вывода вооружений с атомной станции.

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Марина Совина
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