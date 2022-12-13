МАГАТЭ пообещало постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обеспечить постоянное присутствие экспертов на украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что агентство обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех атомных электростанциях Украины, сообщается на сайте МАГАТЭ.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны», — сказано в сообщении.

Гросси отметил, что ему удалось договориться с властями Украины о расширении роли агентства в обеспечении ядерной безопасности на территории государства. Также он указал на прогресс в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось успеха в выводе тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС. По его словам, теперь сторонам предстоит обсудить практические аспекты вывода вооружений с атомной станции.