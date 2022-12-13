Пушилин заявил об изменении ситуации в лучшую сторону благодаря мобилизованным

Врио главы ДНР Пушилин заявил об изменении ситуации в лучшую сторону из-за мобилизованных

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в ДНР уже прошла мобилизация, и она была всеобщей, поэтому людям требовалась ротация и отдых. «В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону», — отметил Пушилин.

Кроме того, напомнил врио главы ДНР, решен давно назревший вопрос о демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.