На Украине предложили перепланировать все области

В «Слуге народа» предложили перепланировать все области после завершения боевых действий

Перед началом восстановления Украины после боевых действий нужно будет перепланировать все области страны. Об этом завила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передает украинское издание «Думская».

Шуляк допустила, что после завершения конфликта некоторые населенные пункты Украины будет невозможно отстроить. Некоторые территории будут рассматриваться для создания новых микрорайонов или даже населенных пунктов, в зависимости от того, запланировано ли там строительство предприятий, позволяющих трудоустроить много людей.

Глава партии предложила пересмотреть все области страны перед началом ее восстановления. Работы будут включать в себя не только строительство разрушенного, но и анализ экономической и демографической ситуации на территории.

«Мне лично очень страшно, когда мы отстроим детский сад, покрасим его в яркие цвета, а этот сад будет пустой, потому что детей, которые должны туда пойти, просто банально не будет из-за того, что их родителям негде работать или проживать», — сказала Шуляк.

Она также обратила внимание на то, что на Украине есть территории, которые приняли ушедший из других населенных пунктов бизнес и людей. Значительный прирост населения, отметила глава партии, — это нагрузка на инфраструктуру и на доступ к услугам, предоставляемым государством.

Ранее украинские власти подписали соглашение «о привилегиях и иммунитетах» с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Оно поможет разработать план восстановления Украины.