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09:36, 13 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 9,5 года за убийство друга сожительницы из-за ревности

В Хакасии осудили на 9,5 года мужчину, забившего гостя до смерти молотком из-за ревности

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Хакасии суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 40-летнего местного жителя за убийство мужчины из-за ревности. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 17 сентября 2021 год пьяный фигурант поссорился в квартире с сожительницей, его доставили в отдел полиции за административное правонарушение. Когда он вернулся домой, то обнаружил в комнате друга возлюбленной. Кавалер приревновал женщину и стал прогонять гостя, но тот не уходил. Тогда осужденный избил жертву молотком по голове, а затем ударил ножом, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что под Курском вышедшего из колонии россиянина осудят за поджог знакомого из чувства ревности.

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Екатерина Власова
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