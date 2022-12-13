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23:11, 13 декабря 2022Экономика

Экономист предрек усиление санкционного давления на Россию

Экономист Кузьминов: Запад в ближайшие годы усилит санкционное давление на Россию

Фото: Pixabay

Научный руководитель НИУ ВШЭ, координатор Экспертного совета при правительстве России Ярослав Кузьминов предрек усиление Западом санкционного давления на Москву в ближайшие годы. По его мнению, российскую экономику необходимо защитить от предельных нагрузок, сообщает ТАСС.

«В 2023-2024 годах можно ожидать усиления санкционного давления и совершенствования инструментов вторичных санкций. Это потребует эффективной политики адаптации, которая будет настроена на понимание итоговой калибровки доступных инструментов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что российский бизнес адаптировался к работе в условиях высокой неопределенности, однако подчеркнул, что устойчивость экономики к разного рода событиям не является беспредельной, поэтому необходимо осознавать критические пределы.

Ранее стало известно, что эстонские власти запретят железнодорожной госкомпании Operail перевозить грузы из России и Белоруссии с 1 января 2023 года.

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Марина Совина
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