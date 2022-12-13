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11:11, 13 декабря 2022Россия

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России

Роспотребнадзор назвал сложной эпидобстановку в РФ на фоне роста заболеваемости COVID-19

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Роспотребнадзоре (РПН) назвали сложной эпидемиологическую обстановку в регионах России на фоне роста заболеваемости COVID-19. О ситуации с коронавирусом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе РПН.

По данным службы, в России за последнюю неделю выявлено на 11 процентов случаев больше, чем в предыдущую, — 48 тысяч новых заболевших. Роспотребнадзор в очередной раз призвал усилить профилактику заболеваемости.

«Учитывая сложную эпидобстановку, регионам поставлена задача — еще более усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний, чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками», — заявили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули, что рост заболеваемости фиксируется уже в 52 регионах, в том числе в столице и Санкт-Петербурге.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ объясняется «иммунным долгом», возникшим из-за пандемии COVID-19.

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Марк Леонов
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