В Кремле анонсировали обсуждение Путина с кабмином «административной гильотины»

В Кремле заявили, что Путин 14 декабря обсудит с кабмином «административную гильотину»

Президент России Владимир Путин 14 декабря в режиме онлайн пообщается с членами кабмина, основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности или «административной гильотины». Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства поговорит с министрами о совершенствовании разрешительной деятельности, отметили в Кремле.

«С докладом выступит заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — говорится в заявлении на сайте пресс-службы.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о перестановках в правительстве России. Он призвал граждан не воспринимать всерьез подобную и6нформацию.

В начале декабря ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили, что перестановки якобы произойдут не только в правительстве, но и в ряде госкорпораций. В то же время подробностей о якобы запланированных кадровых назначениях не приводилось.