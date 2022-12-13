В Кремле анонсировали обсуждение Путина с кабмином «административной гильотины»
Президент России Владимир Путин 14 декабря в режиме онлайн пообщается с членами кабмина, основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности или «административной гильотины». Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.
Кроме того, глава государства поговорит с министрами о совершенствовании разрешительной деятельности, отметили в Кремле.
«С докладом выступит заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — говорится в заявлении на сайте пресс-службы.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о перестановках в правительстве России. Он призвал граждан не воспринимать всерьез подобную и6нформацию.
В начале декабря ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили, что перестановки якобы произойдут не только в правительстве, но и в ряде госкорпораций. В то же время подробностей о якобы запланированных кадровых назначениях не приводилось.