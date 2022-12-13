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15:58, 13 декабря 2022Россия

В Кремле анонсировали обсуждение Путина с кабмином «административной гильотины»

В Кремле заявили, что Путин 14 декабря обсудит с кабмином «административную гильотину»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 14 декабря в режиме онлайн пообщается с членами кабмина, основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности или «административной гильотины». Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства поговорит с министрами о совершенствовании разрешительной деятельности, отметили в Кремле.

«С докладом выступит заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — говорится в заявлении на сайте пресс-службы.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о перестановках в правительстве России. Он призвал граждан не воспринимать всерьез подобную и6нформацию.

В начале декабря ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили, что перестановки якобы произойдут не только в правительстве, но и в ряде госкорпораций. В то же время подробностей о якобы запланированных кадровых назначениях не приводилось.

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Анна Щербакова
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