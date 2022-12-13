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12:27, 13 декабря 2022Россия

Пригожин ответил на вопрос о планах по созданию партии

Пригожин заявил, что не собирается возглавлять или организовывать политическую партию

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не собирается возглавлять или создавать политическую партию. Его ответ приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Также Пригожин прокомментировал вступление освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута в ЛДПР. «Виктор Бут — это не человек, это идеал непоколебимости. Шугалей в квадрате. Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения», — добавил основатель ЧВК.

Ранее стало известно, что россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США и обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, вступил в ЛДПР. Партийный билет Буту вручил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вручение состоялось на сцене Колонного зала Дома Союзов.

В своем Telegram Слуцкий разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с новым членом партии. «Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место», — подчеркнул председатель партии.

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Сергей Истомин
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