Пригожин ответил на вопрос о планах по созданию партии

Пригожин заявил, что не собирается возглавлять или организовывать политическую партию

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не собирается возглавлять или создавать политическую партию. Его ответ приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Также Пригожин прокомментировал вступление освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута в ЛДПР. «Виктор Бут — это не человек, это идеал непоколебимости. Шугалей в квадрате. Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения», — добавил основатель ЧВК.

Ранее стало известно, что россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США и обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, вступил в ЛДПР. Партийный билет Буту вручил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вручение состоялось на сцене Колонного зала Дома Союзов.

В своем Telegram Слуцкий разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с новым членом партии. «Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место», — подчеркнул председатель партии.