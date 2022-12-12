Виктор Бут вступил в ЛДПР

Освобожденный из тюрьмы в США Виктор Бут вступил в партию ЛДПР после возращения в Россию

Россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США и обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, вступил в ЛДПР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на слете, приуроченном к 33-летию партии.

Отмечается, что партийный билет Буту вручил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вручение состоялось на сцене Колонного зала Дома Союзов.

В своем Telegram-канале Слуцкий разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с новым членом партии. «Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место», — добавил лидер ЛДПР.

8 декабря россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была признана в РФ виновной в контрабанде наркотиков. Перед процедурой обмена обоих заключенных помиловали.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в период с 28 ноября по 4 декабря, уровень поддержки ЛДПР среди россиян составляет 8,5 процента. При этом опрос ФОМ показал, что 10 процентов россиян по состоянию на начало декабря были бы готовы проголосовать за ЛДПР в случае, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.