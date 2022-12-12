Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 12 декабря 2022Россия

Виктор Бут вступил в ЛДПР

Освобожденный из тюрьмы в США Виктор Бут вступил в партию ЛДПР после возращения в Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США и обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, вступил в ЛДПР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на слете, приуроченном к 33-летию партии.

Отмечается, что партийный билет Буту вручил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вручение состоялось на сцене Колонного зала Дома Союзов.

В своем Telegram-канале Слуцкий разместил фотографию, на которой он запечатлен вместе с новым членом партии. «Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место», — добавил лидер ЛДПР.

8 декабря россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была признана в РФ виновной в контрабанде наркотиков. Перед процедурой обмена обоих заключенных помиловали.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в период с 28 ноября по 4 декабря, уровень поддержки ЛДПР среди россиян составляет 8,5 процента. При этом опрос ФОМ показал, что 10 процентов россиян по состоянию на начало декабря были бы готовы проголосовать за ЛДПР в случае, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса
Украинские военные выступили против гонений на УПЦ
Россиянка предстала перед судом за кражу 561 миллиона рублей из банка
Россиянам раскрыли способы вернуть деньги за тур при задержке рейса
Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Беременная певица Ханна опубликовала видео в прозрачном платье
В США высказались о невозможности возвращения Крыма Украине
Главы МИД Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.