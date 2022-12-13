В Крыму назвали два шага к миру на Украине

Депутат Шеремет назвал капитуляцию Киева и нейтральный статус Украины двумя шагами к миру

Капитуляция Киева и нейтральный статус страны являются залогом наступления мира на Украине. Эти два шага назвал депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя план украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, Зеленский не может самостоятельно принимать решения ни в сторону войны, ни в сторону мира, поэтому «все его заявления не более чем фикция». «Тушить огонь бензином — это удел сумасшедших», — подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что президент Украины не может выступать в качестве гаранта мира, так как ему необходимо оттянуть время, чтобы накопить оружие и продолжить боевые действия с новой силой.

Ранее Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории Украины. Среди них предоставление Киеву современных танков, артиллерии и снарядов, оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, а также выполнение «формулы мира».