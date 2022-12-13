Летчик Су-35С рассказал об уничтожении противника в воздухе

Летчик Су-35С ВКС России рассказал об уничтожении воздушной цели

Летчик Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России рассказал об уничтожении воздушной цели, которую он выявил во время очередного боевого дежурства. Кадры с рассказом военнослужащего публикует Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что летчики ВКС несут дежурство в круглосуточном режиме.

«Получил разрешение к работе, выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала», — приводит Минобороны рассказ военнослужащего.

Ранее Минобороны показало работу расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и пуск ракеты.