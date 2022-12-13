Россиянин оказался в тайге и случайно поджег себя

Житель Тувы оказался в тайге и случайно поджег себя

Житель республики Тува оказался в тайге, попытался разжечь костер и случайно поджег себя. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По сообщению службы, россиянин получил серьезные травмы, так как использовал для розжига бензин. Мужчине потребовалась эвакуация.

«12 декабря дежурному Тувинского ПСО МЧС России поступило сообщение о необходимости транспортировать из тайги мужчину 33 лет. Пострадавший получил термический ожог лица, руки и обеих ног, разжигая костер с помощью бензина», — рассказали в пресс-службе.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели укладывают пострадавшего на носилки и переносят в вертолет санавиации. Врачи и спасатели оказывают ему помощь. Мужчину эвакуировали в аэропорт Кызыла, а оттуда доставили в республиканскую больницу №1, где госпитализировали в ожоговое отделение.

При каких обстоятельствах россиянин оказался в тайге, и был ли он в составе группы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области двое школьников играли в заброшенном здании и получили тяжелые ожоги. По предварительным данным, они подожгли бутылку с горючим веществом.