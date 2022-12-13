Сонная пассажирка споткнулась, дважды попала под поезд и лишилась руки и ноги

В Великобритании пассажирка метро дважды попала под поезд и лишилась конечностей

В Великобритании сонная пассажирка метро дважды попала под поезд и лишилась ноги и руки. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя Сара де Лагард потеряла конечности 30 сентября, когда возвращалась домой с работы в Лондоне. Женщина заснула в поезде и, когда поняла, что пропустила свою остановку, выбежала из вагона. Внезапно она потеряла равновесие, споткнулась и провалилась в щель между поездом и платформой. Поезд отъехал от станции и нанес Лагард серьезные травмы. Пассажирка звала на помощь, но рядом с ней не было никого, кто мог бы услышать ее крики.

Спустя несколько минут на станцию прибыл второй поезд и переехал Лагард. По словам пострадавшей, прошло около 15 минут, прежде чем ее заметили пассажиры. Служба спасения, прибывшая на место происшествия, доставила истекающую кровью женщину в больницу. Лагард перенесла операцию, в ходе которой ей ампутировали ногу и руку.

В начале декабря женщину выписали из больницы. Муж Лагард создал страницу для сбора средств на бионический протез руки. Собранная сумма пожертвований на данный момент превышает 270 тысяч фунтов стерлингов (20,6 миллиона рублей). Женщина утверждает, что несчастный случай изменил ее взгляды на многие вещи. Она также осознала, насколько «хрупкой» может быть жизнь. Лагард продолжает радоваться жизни и благодарит семью и окружающих за поддержку.

Ранее сообщалось, что в Индии мальчик спас мать от гибели под колесами поезда и попал на видео. Запись стала вирусной в индийских соцсетях.

