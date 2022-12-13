Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:01, 13 декабря 2022Путешествия

Заядлая путешественница раскрыла эффективные способы сэкономить в поездках

Американская туристка посоветовала покупать билеты за 21 день до вылета, чтобы сэкономить

Фото: Igor Kyryliuk / Unsplash

Американская тревел-блогер Рэйми, активно путешествующая по миру на протяжении последних 10 лет, раскрыла эффективные способы сэкономить в поездках. Ее советы приводит издание The Sun.

В первую очередь заядлая туристка порекомендовала путешественникам не пренебрегать правилом раннего бронирования билетов. Так, выгоднее всего покупать проездные документы за 21-60 дней до предполагаемой даты вылета. «Также не забывайте всегда бронировать напрямую у авиакомпании, чтобы избежать дополнительных транзакционных сборов», — добавила девушка.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Во-вторых, путешественница посоветовала избегать кафе и ресторанов в популярных у отдыхающих местах. Для экономии на еде лучше выбрать заведения на расстоянии как минимум 10 кварталов от туристических районов. Кроме того, во время отпуска за границей стоит отдать предпочтение наличным деньгам, поскольку при использовании пластиковых карт туристам придется дополнительно оплачивать конвертацию или банковский процент за снятие денег.

Также американка посоветовала по приезде в новую локацию сразу же отправиться на пешеходную экскурсию. По ее словам, это поможет ознакомиться с местоположением и спланировать дальнейший маршрут путешествия.

Ранее часто летающий самолетом турист, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий. Во-первых, мужчина призвал всегда отказываться от так называемых программ защит путешествий, которые предлагают авиакомпании при бронировании билетов. Вместо этого он порекомендовал покупать обычные страховки, так как они намного эффективнее.

Детская прогулка по легендарным местам
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Курс евро вырос
Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу
Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом
СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров
В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии
В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.