Заядлая путешественница раскрыла эффективные способы сэкономить в поездках

Американская туристка посоветовала покупать билеты за 21 день до вылета, чтобы сэкономить

Американская тревел-блогер Рэйми, активно путешествующая по миру на протяжении последних 10 лет, раскрыла эффективные способы сэкономить в поездках. Ее советы приводит издание The Sun.

В первую очередь заядлая туристка порекомендовала путешественникам не пренебрегать правилом раннего бронирования билетов. Так, выгоднее всего покупать проездные документы за 21-60 дней до предполагаемой даты вылета. «Также не забывайте всегда бронировать напрямую у авиакомпании, чтобы избежать дополнительных транзакционных сборов», — добавила девушка.

Во-вторых, путешественница посоветовала избегать кафе и ресторанов в популярных у отдыхающих местах. Для экономии на еде лучше выбрать заведения на расстоянии как минимум 10 кварталов от туристических районов. Кроме того, во время отпуска за границей стоит отдать предпочтение наличным деньгам, поскольку при использовании пластиковых карт туристам придется дополнительно оплачивать конвертацию или банковский процент за снятие денег.

Также американка посоветовала по приезде в новую локацию сразу же отправиться на пешеходную экскурсию. По ее словам, это поможет ознакомиться с местоположением и спланировать дальнейший маршрут путешествия.

Ранее часто летающий самолетом турист, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий. Во-первых, мужчина призвал всегда отказываться от так называемых программ защит путешествий, которые предлагают авиакомпании при бронировании билетов. Вместо этого он порекомендовал покупать обычные страховки, так как они намного эффективнее.