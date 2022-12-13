В Третьяковской галерее вместо билетов стали выдавать чеки из-за дефицита бумаги

Государственная Третьяковская галерея начала выдавать чеки вместо билетов с изображением картин художников. Об этом сообщает издание «Подъем».

Отмечается, что подобное решение было принято из-за дефицита бумаги. «Так же, как и везде, потому что бумаги в стране нет. Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас. Раньше нам поставляли бумагу, теперь все», — рассказали представители учреждения.

Как уточняет издание, в других музеях Москвы по-прежнему выдаются бумажные билеты.

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