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15:49, 13 декабря 2022Бывший СССР

На Украине объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен 13 декабря на всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Издание прикрепило к сообщению карту страны, на которой видно, что сигнал сирены действует во всех регионах Украины. Помимо этого, власти призвали население перейти в укрытия.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях республики. Помимо этого, предупредительные сигналы звучат в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

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Алевтина Запольская
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