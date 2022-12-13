На Украине объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен 13 декабря на всей территории Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Издание прикрепило к сообщению карту страны, на которой видно, что сигнал сирены действует во всех регионах Украины. Помимо этого, власти призвали население перейти в укрытия.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях республики. Помимо этого, предупредительные сигналы звучат в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).