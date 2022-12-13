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15:11, 13 декабря 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о значительном дефиците электроэнергии

В «Укрэнерго» заявили о значительном дефиците электроэнергии на Украине

Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

В украинской энергокомпании «Укрэнерго» заявили о сложной ситуации в энергосистеме республики и существенном дефиците электроэнергии. Об этом сообщается на странице компании в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В «Укрэнерго» посетовали на ухудшение погодных условий в стране и оледенение проводов, отметив, что все это негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и значительно усложняет ремонтные работы.

Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал местные промышленные предприятия работать ночью на фоне происходящих отключений электричества. По его словам, такой режим работы позволит увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света населению области.

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Георгий Нестеров
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