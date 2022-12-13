Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 13 декабря 2022Мир

Небинарного чиновника уволили из Министерства ядерной энергетики США за кражу

Небинарного чиновника из Министерства энергетики США уволили за кражу чемоданов

Фото: @sbrinton

Заместитель помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон обвиняется в краже чемоданов в двух разных аэропортах. После публикации обвинений стало известно, что чиновник больше не работает в министерстве. Об этом пишет Daily Mail, информацию подтверждает телеканал Fox News.

В самом министерстве не подтвердили, но и не опровергли, что Бринтон был уволен. «По закону Министерство энергетики не может комментировать кадровые вопросы», — отметил представитель ведомства в разговоре с Fox News.

Выяснилось, что в сентябре Бринтон забрал чужой чемодан в аэропорту Миннеаполиса, снял с него бирку и потом еще несколько раз ездил с ним по разным местам. Когда с чиновником связалась полиция, он притворился, что ничего не понимает. Позже Бринтон признал, что взял багаж случайно. Небинарный чиновник работал зампомощника министра ядерной энергетики США с 19 июня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Появились подробности о состоянии пострадавшей при взрыве газа в доме россиянки
Названа дата послания Путина Федеральному собранию
Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США
Жена Петросяна опубликовала фотографию в купальнике
В США связали обмен Грайнер с попыткой КНР и России покончить с господством США
Армения провела внеочередное заседание Совбеза
Росгвардейцы нашли в доме полковника СБУ в ЛНР документы и аппаратуру
Российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.