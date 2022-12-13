Небинарного чиновника уволили из Министерства ядерной энергетики США за кражу

Небинарного чиновника из Министерства энергетики США уволили за кражу чемоданов

Заместитель помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон обвиняется в краже чемоданов в двух разных аэропортах. После публикации обвинений стало известно, что чиновник больше не работает в министерстве. Об этом пишет Daily Mail, информацию подтверждает телеканал Fox News.

В самом министерстве не подтвердили, но и не опровергли, что Бринтон был уволен. «По закону Министерство энергетики не может комментировать кадровые вопросы», — отметил представитель ведомства в разговоре с Fox News.

Выяснилось, что в сентябре Бринтон забрал чужой чемодан в аэропорту Миннеаполиса, снял с него бирку и потом еще несколько раз ездил с ним по разным местам. Когда с чиновником связалась полиция, он притворился, что ничего не понимает. Позже Бринтон признал, что взял багаж случайно. Небинарный чиновник работал зампомощника министра ядерной энергетики США с 19 июня.