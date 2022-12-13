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20:39, 13 декабря 2022Силовые структуры

В Подмосковье начали поиски затушивших снегом Вечный огонь подростков

В Химках полиция начала поиски четырех подростков, затушивших снегом Вечный огонь

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Химках правоохранители ищут четырех молодых людей, которые потушили пламя Вечного огня монумента «Отстоявшим Отчизну» на проспекте Мира. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, 11 декабря четверо подростков бросили снег в огонь и скрылись. Полиция устанавливает личности правонарушителей. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Анапе нашли школьниц, прикуривавших сигарету от Вечного огня.

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Илона Палей
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