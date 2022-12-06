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16:02, 6 декабря 2022Силовые структуры

Полиция установила личности прикуривавших сигарету от Вечного огня школьниц

В Анапе нашли 15-летнюю и 17-летнюю школьниц, прикуривавших сигарету от Вечного огня

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

В Анапе полиция установила личности подростков, осквернивших Вечный огонь в Парке 70-летия Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ими оказались 15 и 17-летние школьницы. В ближайшее время с их законными представителями начнут работать следователи.

По факту случившегося возбуждено дело об осквернении мемориального комплекса.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлены две девушки, сидящие рядом на мемориале. Одна из них, которая выступает в роли оператора, прикуривает сигарету от пламени Вечного огня, нецензурно выражается, а также предлагает помочиться на памятник.

В октябре сообщалось, что в Ивановской области была задержана пьяная местная жительница, пытавшаяся потушить Вечный огонь в областном центре. Уточнялось, что своими действиями нарушительница повредила элемент, который обеспечивает постоянное горение огня.

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Елизавета Новикова
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