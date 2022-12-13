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07:53, 13 декабря 2022Россия

В Совфеде предрекли Западу экзистенциальный выбор

Сенатор Косачев: Западу предстоит сделать экзистенциальный выбор по гарантиям безопасности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Странам Запада предстоит определиться со своей позицией по вопросам гарантии безопасности для России, этот выбор станет для них экзистенциальным. Такую ситуацию предрек член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, часть стран — как обладающие чувством самосохранения — уже готовы обсуждать этот вопрос. К таким странам Косачев отнес Францию и Германию. При этом в качестве примера обратного поведения член Совфеда привел Польшу и страны Балтии.

«"Новобранцы" (НАТО) продолжают вести себя абсолютно безответственно. Заместитель министра иностранных дел Польши Яблоньский назвал обсуждения гарантий безопасности для России среди стран — участниц Европейского союза "стратегической ошибкой". Страны Балтии, предприняли дипломатический демарш», — написал Косачев.

Он отметил, что для обеспечения стабильности в мире, Западу следует преодолеть позицию несогласных стран, «справиться с перебежчиками».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

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Марк Леонов
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