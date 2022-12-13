Сообщение о выплате пенсий в новых регионах РФ за счет штрафов опровергли

Информацию о выплате пенсий в новых регионах за счет штрафов других пенсионеров опровергли

Сообщение о том, что пенсии в новых регионах России будут выплачивать за счет штрафов, взыскиваемых с пенсионеров в других субъектах России, оказалось недостоверным.

12 декабря на сайте Урайского центра социального обслуживания населения появилась информация о том, что жителям новых регионов России будут выплачивать пенсии за счет штрафов, взыскиваемых с пенсионеров в других российских субъектах. В настоящее время сообщение удалено.

Источник информационного агентства Faktologia в окружном департаменте социального развития заявил, что сайт комплексного центра взломали и информация, размещенная там хакерами, не соответствует действительности. «Размер и порядок выплаты пенсий в новых регионах определяется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Никаких законодательных инициатив по введению штрафов для пенсионеров не имеется», — сказал собеседник агентства.

Порядок выплаты пенсий в новых регионах России определяется Министерством труда и социальной защиты. В федеральном бюджете зарезервированы средства для выполнения социальных обязательств в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, заявил 27 октября замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов на заседании Госдумы.

Информация о том, что жители новых регионов России будут получать пенсии за счет оштрафованных в других субъектах пенсионеров, не распространилась в СМИ.