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15:57, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Сообщение о выплате пенсий в новых регионах РФ за счет штрафов опровергли

Информацию о выплате пенсий в новых регионах за счет штрафов других пенсионеров опровергли

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сообщение о том, что пенсии в новых регионах России будут выплачивать за счет штрафов, взыскиваемых с пенсионеров в других субъектах России, оказалось недостоверным.

12 декабря на сайте Урайского центра социального обслуживания населения появилась информация о том, что жителям новых регионов России будут выплачивать пенсии за счет штрафов, взыскиваемых с пенсионеров в других российских субъектах. В настоящее время сообщение удалено.

Источник информационного агентства Faktologia в окружном департаменте социального развития заявил, что сайт комплексного центра взломали и информация, размещенная там хакерами, не соответствует действительности. «Размер и порядок выплаты пенсий в новых регионах определяется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Никаких законодательных инициатив по введению штрафов для пенсионеров не имеется», — сказал собеседник агентства.

Порядок выплаты пенсий в новых регионах России определяется Министерством труда и социальной защиты. В федеральном бюджете зарезервированы средства для выполнения социальных обязательств в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, заявил 27 октября замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов на заседании Госдумы.

Информация о том, что жители новых регионов России будут получать пенсии за счет оштрафованных в других субъектах пенсионеров, не распространилась в СМИ.

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Варвара Кошечкина
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