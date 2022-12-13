Володин анонсировал принятие изменений в закон об образовании в России

Спикер Володин сообщил, что Госдума планирует принять изменения в закон об образовании

Госдума на следующей неделе планирует принять изменения в закон об образовании. Сведения об этом анонсировал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что для высоких темпов роста экономики в стране необходимо повышать качество образования. Володин напомнил, что в России почти 40 тысяч школ, при этом 56 процентов из них — сельские.

«Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные», —написал спикер Госдумы.

По мнению Володина, подобная ситуация не позволяет решать ключевые вопросы школ, а именно обеспечение квалифицированными кадрами, содержание и ремонт, создание групп продленного дня. Он подчеркнул, что решение, которое Госдума примет в ближайшее время, даст право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.

«Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы», — добавил Володин.

В ноябре спикер Госдумы выступил с предложением разработать законопроект о трудовом воспитании в российских школах. Тогда политик указывал, что при должном отношении к труду ребенок будет расти в гармонии. В противном случае он будет потребителем, разъяснил парламентарий.