Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 13 декабря 2022Мир

Главе правящей партии Польши сделали выговор из-за слов о пьющих польках

Сейм Польши наказал Ярослава Качиньского выговором за обвинения женщин в пьянстве

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Главе правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому сделали выговор из-за обвинения нерожавших полек в пьянстве. Об этом заявила представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей, передает РИА Новости.

«Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми», — подчеркнула политик, добавив, что выговор является самым строгим наказанием, которое комиссия может применить к парламентарию.

В ноябре Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам. «Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет», — сказал политик.

По его мнению, мужчине необходимо примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Китай потратит сотни миллиардов долларов на соперничество с США
Россиянин оказался в тайге и случайно поджег себя
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе
Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы
Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.