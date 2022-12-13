Главе правящей партии Польши сделали выговор из-за слов о пьющих польках

Сейм Польши наказал Ярослава Качиньского выговором за обвинения женщин в пьянстве

Главе правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому сделали выговор из-за обвинения нерожавших полек в пьянстве. Об этом заявила представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей, передает РИА Новости.

«Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми», — подчеркнула политик, добавив, что выговор является самым строгим наказанием, которое комиссия может применить к парламентарию.

В ноябре Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкогольным напиткам. «Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет», — сказал политик.

По его мнению, мужчине необходимо примерно 20 лет злоупотреблять спиртным, чтобы стать алкоголиком. У женщин же пагубная привычка разовьется за два года, утверждает он.

