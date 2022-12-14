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21:40, 14 декабря 2022Экономика

В Австрии допустили опасный дефицит газа зимой

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе допустил дефицит газа и отключения электроэнергии зимой

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Австрии допустили отключения электроэнергии и опасный дефицит газа и электричества этой зимой. Об этом сообщил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Он отметил, что в стране не пополняются резервы газовых хранилищ. При этом цены растут, а многие домохозяйства и граждане не могут себе позволить газ и электроэнергию или находятся на пределе возможностей. В связи с этим ряд экспертов предупреждают о надвигающихся проблемах.

Ранее Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа осталась обманута обещаниями о том, что в результате введения санкций Россия «упадет на колени». В действительности страны Евросоюза нанесли ущерб самим себе. Сложившуюся ситуацию он назвал «вопросом социальной справедливости». Он отмечал, что жители Австрии не понимают, как обеспечить себя в ближайшем будущем, однако предел еще не достигнут, считает Штрахе.

В октябре канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна запаслась газом почти на год вперед. Уровень заполненности газохранилищ в стране превысил 95 процентов. Поставки топлива идут из Норвегии, Северной Африки и Центральной Азии.

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Марина Совина
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