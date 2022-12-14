В Белоруссии решили исключить из полномочий премьера обязанности президента

В Белоруссии приняли закон, исключающий из полномочий премьера обязанности президента

Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект, исключающий из полномочий премьер-министра республики исполнение обязанностей президента в случае вакансии на эту должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Проект об изменении закона «О Совете министров Республики Беларусь» представил министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко. Документ приводит законодательство о работе правительства в соответствие с обновленной конституцией республики и с практикой работы Совмина.

«Основными новациями являются назначение премьер-министра Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей, регламентация взаимодействия Совета министров и Всебелорусского народного собрания, исключение полномочий премьер-министра Республики Беларусь по исполнению обязанностей президента Республики Беларусь в случае вакансии этой должности», — говорится в сообщении.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят депутатами во втором чтении, а также подписан президентом.

Ранее глава республики Александр Лукашенко заявил, что в стране не произойдет никакой децентрализации власти, несмотря на наделение Всебелорусского народного собрания широкими полномочиями. Он подчеркнул, что президент останется главой государства и будет обладать соответствующей властью.